Путин созвонился с Макроном, чтобы обсудить ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, была обсуждена ситуация в Сирии, сложившаяся после ракетно-бомбовых ударов США и их союзников. С российской стороны подчеркнуто, что эта акция, явившаяся грубейшим нарушением международного права, привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса. В данном контексте отмечена и важность проведения миссии экспертов ОЗХО, находящихся в Сирии.

Также было условлено продолжить совместные усилия российских и французских представителей с целью возобновления мирных переговоров на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых Россией, в том числе совместно с партнерами по астанинскому формату, шагах по облегчению гуманитарной ситуации в Сирии.

Президенты России и Франции высказались за продолжение реализации совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, являющегося важным фактором обеспечения международной безопасности. Были затронуты также актуальные вопросы российско-французских отношений с учетом предстоящего визита Эммануэля Макрона в Россию в мае этого года.