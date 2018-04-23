Кейт Миддлтон родила третьего ребенка

В британской королевской семье прибавление – Кейт Миддлтон (36) в третий раз стала матерью. Теперь у нее и принца Уильяма (35) двое сыновей и дочка.
Пресс-служба Кенсингтонского дворца (официальной резиденции Уильяма и Кейт) сообщила, что мальчик родился весом в 3,8 кг. "Мальчик появился на свет в 11 часов утра. Герцог Кембриджский (Уильям) присутствовал на родах. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении дворца. Там также отметили, что Елизавета II, ее муж герцог Эдинбургский, а также отец Уильяма – наследный принц Чарльз были проинформированы о радостном событии и находятся "в восторге".
Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 апреля 2018 г.
The baby weighs 8lbs 7oz.
The Duke of Cambridge was present for the birth.
Her Royal Highness and her child are both doing well.
Новорожденный, имя которого пока неизвестно, будет носить титул принца, как и его старший брат Джордж (4), но наследным он не станет. Тем не менее, мальчик подвинул в очереди на престол своего дядю, принца Гарри (33) – новорожденный принц стал пятым в очереди.
У Кейт и Уильяма уже есть двое детей: Джордж и двухлетняя Шарлотта.
Кстати, по данным ставок в букмекерских конторах, мальчика назовут Артуром, Джеймсом или Альбертом.