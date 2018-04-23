Кейт Миддлтон родила третьего ребенка

В британской королевской семье прибавление – Кейт Миддлтон (36) в третий раз стала матерью. Теперь у нее и принца Уильяма (35) двое сыновей и дочка.

Пресс-служба Кенсингтонского дворца (официальной резиденции Уильяма и Кейт) сообщила, что мальчик родился весом в 3,8 кг. "Мальчик появился на свет в 11 часов утра. Герцог Кембриджский (Уильям) присутствовал на родах. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении дворца. Там также отметили, что Елизавета II, ее муж герцог Эдинбургский, а также отец Уильяма – наследный принц Чарльз были проинформированы о радостном событии и находятся "в восторге".

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 апреля 2018 г.

Новорожденный, имя которого пока неизвестно, будет носить титул принца, как и его старший брат Джордж (4), но наследным он не станет. Тем не менее, мальчик подвинул в очереди на престол своего дядю, принца Гарри (33) – новорожденный принц стал пятым в очереди.

У Кейт и Уильяма уже есть двое детей: Джордж и двухлетняя Шарлотта.

Кстати, по данным ставок в букмекерских конторах, мальчика назовут Артуром, Джеймсом или Альбертом.