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Новости
23.04.2018 15:19 Мск (17:19 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
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бюст первому президенту России Борису Ельцину (2018) | Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Памятник первому президенту России Борису Ельцину установили на "Аллее правителей" Российского военно-исторического общества (РВИО) в Москве 23 апреля - в день памяти политика.
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"Впервые в нашей истории мы можем увидеть последовательно правителей Руси, Российской империи, СССР и России, можем увидеть, как они выглядели, узнать, когда они жили. У нас история едина и неделима, мы не вырываем из нее страницы и не вычеркиваем имена", - приводятся в сообщении РВИО слова министра культуры РФ, председателя РВИО Владимира Мединского.

Установка памятника Ельцину – это плевок в душу народа, заявил в комментарии Накануне.RU доктор исторических наук Вячеслав Тетекин.

бюст первому президенту России Борису Ельцину(2018)|Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"Самое мягкое, что можно сказать по этому поводу – установка этого памятника абсолютно несвоевременна. Второе – это совершенно не соответствует духу эпохи, этот цинизм уже фактически осужден на государственном уровне. Власть уже скорее высказывается в защиту Ельцина, - пояснил Теткин. - Но выражение "лихие 90-е", которое уже вошло в оборот, в том числе уже и на самом верху, говорит о том, что время правления Ельцина было несчастьем для нашей страны. Поэтому устанавливать сегодня такой памятник – как минимум недальновидно. Но по большому счету – это плевок в плевок в душу народа, в лицо народа".

По словам эксперта, присутствует здесь и некая коммерческая заинтересованность. "Господин Церетели обладает такими несметными возможностями и навязывает обществу такие мемориалы, которые обществу необязательно нужны", - добавил он.

Кроме того, по мнению Тетекина, это попытка тех, кто находится у экономической власти в нашей стране – а это та же самая "ельцинская команда" - руководители правительства времен Ельцина, - навязать обществу представление о том, что та эпоха была эпохой благополучия, развития, и что курс, избранный тогда, вовсе не провальный, а наоборот, ведущий страну к процветанию.

"Но на деле-то мы видим, что страна находится в глубочайшем кризисе, и кризис продолжает углубляться", - подчеркнул эксперт.

Другие новости по темам: памятник ельцину, аллея правителей, вячеслав тетекин
23.04.2018 15:19 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:19 Екб


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"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
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