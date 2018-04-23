"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"

Памятник первому президенту России Борису Ельцину установили на "Аллее правителей" Российского военно-исторического общества (РВИО) в Москве 23 апреля - в день памяти политика.

Памятник работы скульптора Зураба Церетели торжественно открыли под звуки российского гимна.

"Впервые в нашей истории мы можем увидеть последовательно правителей Руси, Российской империи, СССР и России, можем увидеть, как они выглядели, узнать, когда они жили. У нас история едина и неделима, мы не вырываем из нее страницы и не вычеркиваем имена", - приводятся в сообщении РВИО слова министра культуры РФ, председателя РВИО Владимира Мединского.

Установка памятника Ельцину – это плевок в душу народа, заявил в комментарии Накануне.RU доктор исторических наук Вячеслав Тетекин.

"Самое мягкое, что можно сказать по этому поводу – установка этого памятника абсолютно несвоевременна. Второе – это совершенно не соответствует духу эпохи, этот цинизм уже фактически осужден на государственном уровне. Власть уже скорее высказывается в защиту Ельцина, - пояснил Теткин. - Но выражение "лихие 90-е", которое уже вошло в оборот, в том числе уже и на самом верху, говорит о том, что время правления Ельцина было несчастьем для нашей страны. Поэтому устанавливать сегодня такой памятник – как минимум недальновидно. Но по большому счету – это плевок в плевок в душу народа, в лицо народа".

По словам эксперта, присутствует здесь и некая коммерческая заинтересованность. "Господин Церетели обладает такими несметными возможностями и навязывает обществу такие мемориалы, которые обществу необязательно нужны", - добавил он.

Кроме того, по мнению Тетекина, это попытка тех, кто находится у экономической власти в нашей стране – а это та же самая "ельцинская команда" - руководители правительства времен Ельцина, - навязать обществу представление о том, что та эпоха была эпохой благополучия, развития, и что курс, избранный тогда, вовсе не провальный, а наоборот, ведущий страну к процветанию.

"Но на деле-то мы видим, что страна находится в глубочайшем кризисе, и кризис продолжает углубляться", - подчеркнул эксперт.