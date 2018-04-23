Премьер-министр Армении подал в отставку

Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны, передает МИА "Россия сегодня".

"Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации, у ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", - приводит слова Саргсяна пресс-служба.

Глава правительства Армении отметил, что он в последний раз обращается к населению страны в этом статусе.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в воскресенье полиция Армении начала применять спецсредства против протестующих. Перед этим состоялись переговоры между Пашиняном и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.

Пашинян 17 апреля объявил о "бархатной, народной и мирной революции" в Армении и о кампании гражданского неповиновения.

Сегодня в Ереване возобновились шествия протестующих против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна.