В Челябинской области сотрудники УФСБ пресекли деятельность международной хакерской группы

В Челябинской области пресечена деятельность международной хакерской группы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Хакеры специализировались на разработке вредоносного программного обеспечения для несанкционированного копирования компьютерной информации и преодоления средств защиты систем кредитных организаций, социальных сетей, почтовых сервисов (PayPal, QIWI, Twitter, Instagram, Вконтакте, Mail.ru, Yandex и др.).

В составе этой группы действовал житель Челябинска. У него изъята электронно-вычислительная техника, содержащая следы преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело.