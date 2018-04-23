В Югре на 1,4% снизилось количество безработных

В Югре за прошедший месяц число безработных снизилось на 1,4% или на 4467 человек. Соответствующее заявление сделала губернатор Югры Наталья Комарова на заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности округа, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

"Если сравнивать аналогичный период прошлого года, то здесь снижение еще выше, почти 15%", - подчеркнула глава региона.

Было отмечено, что в 11 муниципалитетах регистрируется положительная динамика снижения численности безработных граждан. Наибольшая - в Советском, Березовском районах, городах Когалыме, Покачи, Нефтеюганске.

"В целом уровень регистрируемой безработицы в Югре сохраняется на прежнем уровне - 0,49%. Он остается одним из самых низких показателей среди субъектов Уральского федерального округа и более чем в два раза ниже значений показателя в целом по России и Уральскому федеральному округу", - обратил внимание директор окружного департамента труда и занятости населения Алексей Варлаков.