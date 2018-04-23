Пермячка стала инвалидом: после родов отказали ноги, два месяца она ходила на костылях

Следователи начали проверку информации об инвалидности, которую якобы получила после родов жительница Прикамья, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация о том, что после родов и лечения летом 2016 г. пермячка стала инвалидом, появилась 19 апреля. Почти два года назад в центральную районную больницу Осы поступила беременная жительница села Барда. Она была в удовлетворительном состоянии, но позже ей стало плохо. Пациентка попросила кесарево сечение, однако в ответ якобы услышала лишь хамство медиков.

В итоге роды шли 9 часов 50 минут, потом у молодой матери отказали ноги. Травматолог принял пермячку и вынес вердикт: разрыв лонного сочленения. Три первых дня на просьбы пострадавшей о помощи якобы не реагировали, плохо ухаживали за ней и малышом. Сменившая коллегу акушерка добилась перевода женщины в комфортную палату.

20 июля ее якобы прооперировали: соединили костные отломки фиксирующими конструкциями. Через 13 дней пермячку выписали из больницы в инвалидной коляске, еще два месяца она ходила на костылях. Долгое время пострадавшая безуспешно добивалась детального "разбора полетов". Теперь в ситуации разберутся следователи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.