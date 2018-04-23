На Среднем Урале паводок заблокировал шесть населенных пунктов

В Свердловской области из-за подтопления низководных мостов временно ограничен проезд к шести населёнными пунктами. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС региона, на этих территориях находится 87 домов, где проживают 169 человек.

В ведомстве отмечают, что жители сел обеспечены продуктами питания, медикаментами и противопожарной защитой. Транспортное сообщение ограничено в следующих населенных пунктах: села Яр, Елань и Городище, деревни Толмачева, Боровикова и Красный Бор.

В целом сотрудники МЧС считают паводковую обстановку в Свердловской области стабильной, выход рек из берегов не наблюдается.

Сейчас спасатели обращают особое внимание на вскрытие рек Ница, Тагил и Пышма.

В случае экстренной ситуации для оказания помощи в готовности находятся более 12 тыс. человек и около 3 тыс. спецтехники.

Напомним, что в зоне весеннего паводка могут оказаться территории семи муниципальных образований: это Карпинск, Красноуфимск, Слободо-Туринский и Байкаловский районы, Махнево, Талица и Туринский городской округ.