В Кургане по факту инцидента с выброшенной из окна собакой возбуждено уголовное дело

В Кургане после инцидента с выброшенной с балкона 3 этажа собакой возбуждено уголовное дело.

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"По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ "жестокое обращение с животными", сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

В данный момент мера пресечения живодеру избирается.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел примерно в 23.45 22 апреля по адресу ул. Орлова, 5. Мужчина выбросил с 3 этажа балкона собаку, после этого он отнес ее в близлежащие гаражи.