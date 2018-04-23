Минфин займет у россиян на 200 млрд рублей больше

Программа внутренних заимствований РФ на 2018 г. может быть увеличена на сумму порядка 200 млрд руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский.

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По его словам, это связано с тем, что рубль был крепче, чем тот, с которым сверстан бюджет. В бюджете РФ на текущий год предусмотрен курс рубля 64,7 руб. за доллар, в первые месяцы года курс колебался в районе 57-58 руб. Объем чистого привлечения на внутреннем рынке может увеличиться в текущем году с 817 млрд руб., предусмотренных в бюджете, до 1 трлн руб.

Вышковский подчеркнул, что изменения никак не связаны с темой санкций.

"Если мы что-то сейчас изменим, увеличим, например, объем программы внутренних заимствований, то это никак не связано с санкционной темой. Это, наоборот, связано с макроэкономической", - приводит его слова "Интерфакс".

Как сообщало Накануне.RU, Правительство решило помочь компаниям, попавшим под санкции. В Минфине сообщили, что бизнес прислал заявки на ликвидность в размере 100 млрд руб.