Порошенко принуждают отказаться от второго срока, считают эксперты

Компромат на украинского президента Петра Порошенко, обнародованный беглым депутатом Верховной рады Александром Онищенко, был санкционирован Западом с целью давления на Порошенко, считают украинские политологи.

Политолог Вадим Карасев отмечает, что последние события: заявление олигарха Игоря Коломойского, что Порошенко больше не будет президентом, визит главы МВД Арсена Авакова в США, заявление премьера Владимира Гройсмана, что он идет на парламентские выборы, - преследуют цель заставить Порошенко отказаться от второго президентского срока.

"Наличие "пленок" не позволит западным политикам публично во время избирательной кампании по выборам президента Украины поддержать Порошенко. Это ключевой результат опубликования "пленки", - полагает Руслан Бортник.

Как сообщало Накануне.RU, депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Запад намерен сменить власть на Украине.