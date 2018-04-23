В "Аэрофлоте" предупредили о мошенниках, обещающих бесплатные билеты в честь 95-летия авиакомпании

В "Аэрофлоте" заявили, что информация о двух бесплатных подарочных билетах, которые авиакомпания якобы дарит в честь своего 95-летия, является абсолютной ложью и мошенничеством. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

Уточняется, что пользователи мессенджера WhatsApp получают мошеннические сообщения от имени "Аэрофлота", в которых предлагается получить два бесплатных билета, просто перейдя по ссылке.

"Единственным официальным сайтом авиакомпании является www.aeroflot.ru, и вся достоверная информация о текущих акциях, спецпредложениях, конкурсах и актуальных новостях размещается только на нем и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях", - говорится в комментарии "Аэрофлота".

В авиакомпании напомнили, что участие в подобных фейковых конкурсах грозит устройствам пользователей вирусами, в результате чего злоумышленники могут получить доступ к личным данным, счетам и контактам. Это может быть использовано для хакерских атак, кражи средств, хранения запрещенной информации и рассылки спама. В "Аэрофлоте" призвали не поддаваться на провокации мошенников и остановить распространение заведомо ложной информации.