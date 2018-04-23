В Челябинской области маршрутка столкнулась с грузовиком и иномаркой

В Челябинской области водитель маршрутки нарушил правила дорожного движения и столкнулся с грузовым автомобилем и иномаркой. В результате ДТП два человека госпитализированы, еще одному назначено амбулаторное лечение, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла вчера вечером на 92 км автодороги Южноуральск - Магнитогорск на территории Пластовского района.

Водитель маршрутки Форд Транзит, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным грузовым автомобилем Мерседес Актрус. После этого маршрутка врезалась в автомобиль Фольцваген Тигуан.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Форд были госпитализированы, второй пассажир Форд получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.