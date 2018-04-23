Президент "Анжи" обматерил арбитра после поражения от "Урала"

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров назвал имя человека, чьи бранные слова попали в эфир телеканала "Наш футбол" в то время, когда после матча с "Анжи" флэш-интервью давал главный тренер "Урала" Александр Тарханов.

Часть слов Тарханова в Каспийске заглушил поток нецензурной брани. Скорее всего, жертвой стал один из арбитров встречи, потому что единственное цензурное высказывание было: "Ты что, "вне игры" не видел?".

По словам Егорова, матерные слова принадлежат президенту "Анжи" Осману Кадиеву.

"Нецензурные выражения принадлежат Кадиеву. Мы передаем документы в КДК, а дальше все пойдет в Комитет по этике", - цитирует Егорова "Спорт-Экспресс".

Матч "Анжи" - "Урал" завершился поражением махачкалинской команды со счетом 0:1.

Напомним, недавно похожий инцидент произошел с нападающим "Краснодара" и капитаном сборной России Федором Смоловым. За мат в прямом эфире он был оштрафован на 60 тысяч рублей.