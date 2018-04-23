Четыре тюменских торговых центра оштрафованы за нарушения правил пожарной безопасности

Закончилась проверка пожарной безопасности в тюменских ТРЦ "Кристалл", "Сити Молл", "Малахит" и "Остров". У них нашли нарушения, за что руководство организаций оштрафовано, передает корреспондент Накануне.RU.

В "Кристалле" помещения залов кинотеатров не отделены противопожарными перегородками от торгового центра. Не работает одновременное включение системы оповещения людей о пожаре при срабатывании автоматической пожарной сигнализации. При проведении проверки систем противопожарной защиты в автоматическом режиме не сработали насосы систем пожаротушения и внутреннего водопровода.

В "Сити Молле", в частности, неисправна автоматическая пожарная сигнализация. В "Малахите" не все помещения центра обеспечены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. У электропроводов и кабелей нарушена изоляция внутри кровли. В "Острове" не разработаны и не согласованы правила пожарной безопасности. Неисправна система оповещения посетителей о пожаре.

Прокуратура обратилась в суд, который наказал руководство торговых центров штрафом в 150 тыс. руб.