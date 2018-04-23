На Первомай в Пермском крае запретят продажу алкоголя

В Пермском крае 1 мая будет запрещена продажа алкоголя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

"Во время праздничных мероприятий 1 мая на территории Пермского края, в том числе города Перми, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Соответствующее решение закреплено в постановлении Правительства Пермского края от 10 октября 2011 г.", - сообщили в мэрии.

Нарушителей ждет штраф - для должностных лиц от 3 до 4 тыс. руб., для юридических лиц – от 30 до 40 тыс. руб.