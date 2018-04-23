Кудрин дал прогноз о восстановлении курса рубля

Рубль не сможет до конца года восстановиться к уровню до санкций. Об этом в интервью НТВ заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

"Пока мы видим, что процесс идет. Он инерционен, но он пока, к сожалению, связан с сохранением санкций. И раз вот эта переоценка произошла, вернуться в ближайшие дни или даже 2–3 месяца вряд ли придется к предыдущим позициям…", - сказал Кудрин.

По словам Кудрина, волатильность рубля, которую мы наблюдали в апреле, была уникальной — сказался переход к новому уровню санкций, — но не критичной, поскольку теперь бизнес будет подготовлен к подобным сценариям.

Напомним, что бизнес, попавший под санкции, попросил поддержки у государства. По словам министра США Антона Силуанова, компании из санкционного списка запросили ликвидность на 100 млрд руб.