В Курганской области под колесами грузового поезда погиб мужчина

В Курганской области проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования мужчины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральское следственное управление на транспорте.
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Происшествия произошло вечером 20 апреля на 2364 километре перегона "Утяк – Курган". Грузовой поезд сбил мужчину, который пытался перебежать железнодорожные пути в неположенном месте.
Мужчина скончался на месте происшествия.