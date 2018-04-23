В Курганской области под колесами грузового поезда погиб мужчина

В Курганской области проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования мужчины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральское следственное управление на транспорте.

Происшествия произошло вечером 20 апреля на 2364 километре перегона "Утяк – Курган". Грузовой поезд сбил мужчину, который пытался перебежать железнодорожные пути в неположенном месте.

Мужчина скончался на месте происшествия.