Песков не подтвердил информацию о встрече Путина с Дерипаской после новых санкций

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает о какой-либо встрече главы государства с основным владельцем "Русала" Олегом Дерипаской после того, как против бизнесмена и подконтрольных ему компаний были введены санкции США.

Вопрос о том, запрашивал ли бизнесмен встречу с Путиным, Песков оставил без ответа. "Мы никогда не даем такую информацию", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против ряда крупных российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, в частности Дерипаски и контролируемых им En+ Group, "Группы ГАЗ", "Базового элемента" и "Русала". На этом фоне котировки акций обвалились. Компания заявила о риске возникновения технического дефолта по ряду кредитов. Позднее кабмин пообещал поддержку российским компаниям, попавшим под санкции. В Минфине заявили о том, что "Русал" может получить краткосрочную ликвидность через "Промсвязьбанк".