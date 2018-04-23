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Страсти по "Русалу". Ключевой вопрос – делаем самолёты или пивные банки? Российское руководство рассматривает варианты помощи отрасли с тем, чтобы не допустить сокращения рабочих мест. Готового сценария пока нет, но не исключается даже возможность национализации. Насколько нынешние проблемы "Русала" связаны с санкциями, поможет ли переориентация экспорта на китайский рынок и возможна ли национализация компании?
20.04.2018
экономика  |  комментариев: 4
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 1
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Новости
23.04.2018 13:35 Мск (15:35 Екб)
экономика | В России
Песков не подтвердил информацию о встрече Путина с Дерипаской после новых санкций
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песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает о какой-либо встрече главы государства с основным владельцем "Русала" Олегом Дерипаской после того, как против бизнесмена и подконтрольных ему компаний были введены санкции США.
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Вопрос о том, запрашивал ли бизнесмен встречу с Путиным, Песков оставил без ответа. "Мы никогда не даем такую информацию", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против ряда крупных российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, в частности Дерипаски и контролируемых им En+ Group, "Группы ГАЗ", "Базового элемента" и "Русала". На этом фоне котировки акций обвалились. Компания заявила о риске возникновения технического дефолта по ряду кредитов. Позднее кабмин пообещал поддержку российским компаниям, попавшим под санкции. В Минфине заявили о том, что "Русал" может получить краткосрочную ликвидность через "Промсвязьбанк".

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23.04.2018 13:35 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:35 Екб


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Песков не подтвердил информацию о встрече Путина с Дерипаской после новых санкций
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