В Нижнем Тагиле продолжаются работы по подготовке проекта моста через городской пруд

Специалисты продолжают работы по подготовке проекта моста через тагильский пруд. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета, сегодня глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание с представителями ОАО "Уралгипротранс", службы заказчика городского хозяйства и профильных управлений администрации.

Генеральный директор организации Владимир Карпенко рассказал о ходе выполнения календарного плана работы по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта. По его словам, все основные изыскательские работы завершены, осталось только провести летние экологические исследования. Их цель - выяснить, насколько строительство повлияет на окружающую среду, и минимизировать эту нагрузку.

Обсуждая ход работ, Носов акцентировал внимание на том, что все возникающие вопросы необходимо решать в рабочем порядке, чтобы они не помешали выдаче готового проекта. "Все работы должны вестись четко по графику, так как в августе мы планируем отправить готовый пакет документов на государственную экспертизу и провести общественные слушания по этому вопросу", - сказал он.

Напомним, что варианты проектных решений моста через тагильский пруд были выставлены на общественное обсуждение горожан. Набравший наибольшее число голосов вариант взят за основу проекта нового моста. В конце мая, когда состоится следующее совещание, проектировщики представят 3-D модель будущего сооружения, а также световое оформление мостовых пролетов.