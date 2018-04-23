Участник парижских терактов 2015 года получил 20 лет тюрьмы

Участник парижских терактов 2015 года Салах Абдеслам признан судом Бельгии виновным в покушении на убийство бельгийских полицейских.

Абдеслам и его сообщник Суфьен Айари, который также участвовал в перестрелке с полицейскими, приговорены к 20 годам тюремного заключения. Таким образом, суд согласился с позицией федерального прокурора, который требовал максимального для данного случая срока в 20 лет для каждого из обвиняемых.

Стражи порядка задержали Абдеслама в Бельгии, где он скрывался от полиции после совершения терактов в Париже. Тогда полиция случайно обнаружила террористов на съемной квартире в брюссельской коммуне Форе, где они укрывались во время розыска Абдеслама, передает "Интерфакс".

Вечером 13 ноября 2015 года террористы совершили серию нападений на улицах в Париже, в концертном зале "Батаклан" и возле стадиона "Стад де Франс". В результате терактов погибли 130 человек.