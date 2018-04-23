Советник Порошенко подозревается в незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает советника президента Петра Порошенко, экс-главу Госпогранслужбы Виктора Назаренко в незаконном обогащении. Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда Киева.

Согласно материалам ходатайства, в 2015-2016 гг. Назаренко оформил на себя и членов своей семьи ряд объектов недвижимости по девяти адресам, общая рыночная стоимость которых составляет около 17,5 млн грн (около 40 млн рублей).

Следствие получило сведения о возможном хранения определенным лицом денежных средств, полученных противоправным путем, на счетах подставных лиц, доступ к счетам которого просят детективы.

Суд удовлетворил ходатайство НАБУ.

Отметим, что Порошенко уволил Назаренко с должности главы Госпогранслужбы и назначил своим советником 25 июля 2017 года.

Как сообщало Накануне.RU, американское издание The New York Times писало о том, что Порошенко олицетворяет коррупцию на Украине.