В 2018 году россиянам для счастья стало нужно меньше денег

Среднестатистическому россиянину нужно 159 тыс. руб. в месяц, что почти на 14% меньше, чем в августе 2017 г. Бедным, по мнению опрошенных, можно считать того, кто зарабатывает менее 18 тыс. руб. в месяц, богатым — человека с доходом выше 447 тыс. руб., свидетельствуют данные опроса Superjob.

В апрельском исследовании приняли участие 2500 россиян. Богатство, бедность и счастье по версии российских мужчин дороже: так, бедный, по мнению сильной половины человечества, получает менее 19 тысяч, по мнению женщин — менее 18 тыс. руб. Для счастья мужчинам нужно 184 тыс., женщинам — 136 тыс. руб. Порог богатства для мужчин — 462 тыс., для женщин — 434 тыс. руб.

Порог бедности в Москве и в Санкт-Петербурге выше, чем по стране, и составляет 22 тыс. руб. В регионах черта бедности — 18 тыс. руб., для счастья хватит 150 тыс., а чтобы считаться богатым нужно 425 тыс. руб.