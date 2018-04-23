Житель Чувашии получил срок за то, что закрыл в своей квартире двух врачей "скорой помощи"

В Чувашии вынесен приговор 24-летнему безработному жителю Новочебоксарска. Он признан виновным в незаконном лишении свободы двух человек.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, в ночь с 23 на 24 января этого года молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, закрыл в квартире, где проживал, двух врачей "скорой помощи", которых вызвал под предлогом оказания медицинской помощи своей бабушке. В течение часа он не выпускал их, высказывая при этом слова угрозы применения насилия, опасного для их жизни и здоровья. Однако фельдшеру "скорой" удалось выбить дверь из квартиры и покинуть ее вместе со своей коллегой.

В итоге молодой человек признал свою вину. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.