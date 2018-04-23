В России вслед за Google перестал открываться YouTube

Пользователи YouTube с утра 23 апреля начали жаловаться на сбои в работе видеохостинга.

Как сообщает ресурс DownDetector, перебои возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Волгограде, Казани, Ижевске, Калуге и других городах. Судя по карте сбоев, проблемы с YouTube произошли только в России.

С утра Ютуб не работает — Влад (@panf1809) 23 апреля 2018 г.

Таак. Ютуб только у меня никак не загружается? — Кунла Николаевна (@EADMKN) 23 апреля 2018 г.

Связаны ли неполадки с массовыми блокировками IP-адресов Роскомнадзором, который ищет каналы, позволяющие мессенджеру Telegram оставаться доступным в России, неизвестно.

В воскресенье пользователи в Сети сообщили о проблемах с доступом к сайту Google в России.