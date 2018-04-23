В Перми дорожный департамент возглавил чиновник из Самары

В Перми назначен начальник городского департамента дорог и транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Им стал Роман Залесинский. Соответствующее распоряжение подписал глава Перми Дмитрий Самойлов.

До назначения на пост главы департамента дорог и транспорта, Роман Залесинский работал заместителем руководителя департамента строительства и архитектуры и руководителем департамента экономического развития администрации Самары, вице-президентом по строительству ГК "Амонд", руководителем департамента строительных программ ОАО "Корпорация развития Самарской области", начальником ФКУ "Поволжуправтодор".

К своим обязанностям в качестве руководителя дорожного департамента Перми, он приступит с 24 апреля.

Добавим, что Роман Залесинский родился в городе Верещагино Пермской области. Имеет два высших образования.

Место начальника департамента дорог и транспорта Перми стало вакантным минувшей осенью, когда прежний руководитель Илья Денисов ушел в отставку.