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экономика  |  комментариев: 4
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от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
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Мнения из Сети ;  | комментариев: 1
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Тюменские экологи объявили о катастрофической ситуации с вырубкой деревьев
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земельный участок на улице Республики и Пермякова Тюмень, вырубка (2018) | Фото: Дмитрий Велижанин

Тюменские защитники окружающей среды обеспокоены сложившейся в городе ситуацией, связанной с вырубкой и уничтожением зеленых насаждений. Как передает корреспондент Накануне.RU, в прошедшие выходные в самом центре Тюмени было вырублено более двух сотен тополей и берез. Очевидцы сообщают, что дровосеки прибыли к безымянному скверу по улице Республики (участок расположен между автовокзалом и заводом медоборудования) в ночь с пятницы на субботу и спешно начали вырубку деревьев.

Отметим, что на днях в письме к председателю комиссии по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Общественной палаты Тюменской области Альберту Фахрутдинову Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура прямо констатировала: "администрация города Тюмени не принимает должных мер к обеспечению требований законодательства в сфере озеленения населенного пункта".

земельный участок на улице Республики и Пермякова Тюмень, вырубка(2018)|Фото: Дмитрий Велижанин

Вырубку заметил тюменский эколог Дмитрий Велижанин и оперативно вызвал сотрудников полиции, которые зафиксировали инцидент. По его словам, данный земельный участок "каким-то образом" в конце 2017 года был выделен под деловую застройку (проще говоря, под строительство торговых центров).

"Когда-то очень давно изменили назначение земли (похожая ситуация с логом), теперь, видимо, все документы есть, а, чтобы не будоражить тюменцев, срубили ночью по-тихому. И в этом случае, как говорят, после драки руками не машут. У земли назначение "под застройку", деревья срублены. Открытой градостроительной политики нет. Очередной сюрприз для тюменцев", - прокомментировал ситуацию собеседник Накануне.RU.

В пресс-службе администрации Тюмени пояснили, зачем была произведена вырубка деревьев возле автовокзала: земельный участок, расположенный на улице Республики и Пермякова, предоставлен в аренду ООО "ТюменьСтройИнвест" для размещения торговых объектов - рынка.

земельный участок на улице Республики и Пермякова Тюмень, вырубка(2018)|Фото: Дмитрий Велижанин

Отметим, что экологов также беспокоит ситуация с уничтожением зеленого лога реки Тюменка. Как уже подробно писало Накануне.RU, территория была выделена под строительство студенческих общежитий. Чиновники, отвечая на официальный запрос редакции, сообщили, что засыпка лога будет проводится на законных основаниях. Однако, как выяснилось недавно, Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура озвучила совсем другое мнение. Так, по мнению надзорного органа, публичные слушания проводились с нарушениями, а расчеты показателей удельного веса озелененных территорий – не проводились. В прокуратуре сделали вывод, что застройка данного участка в настоящее время – незаконна.

Другие новости по темам: Экологические протесты, Тюмень, свалки, промышленные отходы, загрязнение, Альберт Фахрутдинов, прокуратура
23.04.2018 13:03 Мск | Ростислав Журавлёв
15:03 Екб


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Тюменские экологи объявили о катастрофической ситуации с вырубкой деревьев
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