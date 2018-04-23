Нацболы-"декабристы" отдадут часть денег от ЕСПЧ семье своего погибшего в Донбассе товарища

Участники громкого уголовного дела – "захвата" Администрации президента в 2004 г. готовы перевести деньги в пользу семьи погибшего в Донбассе товарища Ильи Гурьева, который также был участником акции, передает корреспондент Накануне.RU.

Известный российский адвокат Дмитрий Аграновский сообщил, что он и его подзащитные выиграли дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Международная инстанция присудила суммарно 300 тыс. евро 24 членам запрещенной в России Национал-большевистской партии, осужденным за акцию протеста в Администрации президента. Суд признал нарушение Россией ст. 6 (право на справедливый суд), ст. 10 (свобода выражения мнения) и ст. 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции по правам человека.

Напомним, что в декабре 2004 г. 39 нацболов забаррикадировались в одном из кабинетов приемной Администрации президента, повесив на окно флаги партии и лозунг "Путин, уйди сам!". Около здания они разбросали листовки с 10 претензиями к президенту и требованием его отставки. Суд в декабре 2005 г. приговорил большинство нацболов к 1,5–3 годам условно, но восемь человек получили реальные сроки.

В разговоре с корреспондентом Накануне.RU адвокат Дмитрий Аграновский прокомментировал успех и объяснил, почему дело затянулось почти на 14 лет.

"Лучше поздно, чем никогда. Для ЕСПЧ это нормальный срок. Абсолютное большинство жалоб лежат без движения. Из тех, которые берут в работу, 99% жалоб признаются неприемлемыми. Из оставшегося 1% - около трети заявители проигрывают", - объяснил он и добавил, что "в соответствии со ст.ст.413, 415 УПК решения ЕСПЧ являются основанием для пересмотра дела".

При этом адвокат подчеркнул, что дело в целом является уникальным в практике.

"Процесс уникален количеством заявителей, суммой на каждого и общей. Решение окончательное, что тоже бывает нечасто, так как обычно национальные власти (не только России) имеют три месяца на обжалование решения. Выплата должна произойти не позднее трех месяцев с момента решения. А в Президиум ВС РФ можно идти хоть завтра", - добавил собеседник.

"Новость неожиданная, и, чего таить, приятная. Я уже распрощался со всеми надеждами на ЕСПЧ, когда они по делам о нарушении в отношении меня и товарищей ст. 5 Конвенции (необоснованно долгое содержание под стражей) стали присуждать вместо 5 тыс. компенсации 900-1000 евро. Это в то время, когда тому же Немцову за отсиженные "сутки" оперативно выписали 25 тыс., по-моему. Ну, то есть логика простая, раз ты западник, то компенсировать тебе обяжут каждый чих, а если патриот - то никому в Европе ты не нужен", - комментирует дело участник акции Евгений Королев.

"Но это новое решение приятно удивило. Даже не столько денежной компенсацией (хотя для сотрудника НИИ это немаловажно), но более всего - возможностью пересмотра дела и последующей (возможной) реабилитацией. В конце концов, осуждены мы за действия, полностью укладывающиеся в рамки Административного кодекса. И хорошо, если 13 лет спустя власти будут вынуждены это признать", - добавил он.

Отметим, что в акции летом 2004 года также участвовал Илья Гурьев, который был осужден, а спустя 10 лет погиб в бою при защите Луганска от киевских карательных отрядов. У нацбола-ополченца остались на Родине в России жена и две маленьких дочки. В разговоре с корреспондентом Накануне.RU отдельные участники акции прямого действия в Администрации президента заявили, что переведут средства от ЕСПЧ в пользу семьи Гурьева.

Добавим, что самого погибшего добровольца не было в списке заявителей ЕСПЧ.

"Его нет в числе заявителей, к сожалению. Иначе бы получила его семья, - сетует Аграновский. - Тогда был очень серьезный конфликт между теми, кто сразу понял, в чем спасение, и теми, кто стремился не допустить "политизации процесса" и "лишнего шума". Некоторые попали под его влияние. Жаль, но каждый мог сделать выбор".

"Между акцией в АП и вердиктом ЕСПЧ прошла целая эпоха. И между прочим, в этот промежуток времени партия приняла решение не обращаться в Европейский суд, - говорит один из участников акции Алексей Колунов. - Так что для меня это решение мало что значит, а те деньги, что Европейский суд обязал Россию мне выплатить, я переведу в Донбасс и Свете Гурьевой (вдове Ильи Гурьева, погибшего под Луганском в августе 2014), и, надеюсь, мои товарищи поступят так же".

По словам другого участника акции Дениса Оснача, он намерен добиться полной отмены приговора и также пожертвует часть средств семье Гурьеву.

"Да, 14 лет, но я многое помню, как сейчас, и часто снится, что я снова в тюрьме, это, наверное, навсегда теперь. Конечно, 12 тыс. - это ничто по сравнению со страданиями моих близких, которые переживали за меня, когда я сидел, по сути, за несанкционированный митинг в кабинете АП. Да, я намерен добиваться отмены приговора", - заявил собеседник и добавил, что он и его товарищи "скинутся" на помощь семье своего погибшего товарища.