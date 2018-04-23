Два человека погибли и двое пострадали на трассе Кунгур – Соликамск – Горнозаводск

Крупная авария произошла на трассе в Чусовском районе, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня в 7.20 на трассе Кунгур – Соликамск – Горнозаводск в сторону Чусового ехал "Шевроле Нива". По предварительной информации, на 11 км трассы 60-летний водитель выехал на "встречку", где врезался в "ГАЗ-2707".

Погибли 53- и 32-летние пассажирки "Шевроле". Травмы получили водитель внедорожника и его 28-летний пассажир. Решается вопрос о возбуждении дела, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.