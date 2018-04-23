Жители Подольска потребовали отставки губернатора Подмосковья Воробьева

Жители Подольска в минувшие выходные вышли на митинг за отставку губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Как передает корреспондент Накануне.RU, участники акции приняли резолюцию, в которой потребовали отправить в отставку главу своего региона, закрыть проект промзоны "Северная".

Активсты заявляют, что в промышленной зоне Подольска "Северная" на расстоянии 200 м от жилых домов находятся предприятия тяжелой и строительной промышленности, по их словам, "такое "сожительство" наносит непоправимый вред здоровью жителей, в том числе детям.

"Предприятия имеют второй класс опасности с санитарно-защитной зоной не менее 500 м. Каждый четвертый ребенок получил диагноз "аллергия", с различными осложнениями: астма, хронический ринит, астматический бронхит. Никаких мер местной и региональной властью к обеспечению нормальных условий жизни граждан не принимаются", - говорится в резолюции митинга.

Заводы с вредным производством, по их мнению, необходимо демонтировать и вынести за черту города. Так же активисты требуют поступить и с нелегальным свалками, которые находятся в промзоне "Северная".

Письмо со своими требованиями активисты направили президенту Российской Федерации Владимиру Путину, губернатору Московской области Андрею Воробьеву, главе городского округа Подольск Николаю Пестову и специальному представителю президента РФ по вопросам экологии Сергею Иванову.