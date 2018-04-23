На Среднем Урале задержали мужчину, который развратил несовершеннолетнюю воспитанницу детдома

Следственным отделом по городу Алапаевск СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по поступившей информации о том, что неустановленным лицом совершались развратные действия с несовершеннолетней воспитанницей детского дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Обвиняемый арестован, находится под домашним арестом до 20 июня 2018 года, назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи допрашивают воспитателей и воспитанников детского дома с целью выявления аналогичных преступлений

"По уголовному делу создана усиленная следственная группа. Продолжаются мероприятия по установлению иных преступных эпизодов и причастности других возможных подозреваемых", - пояснили в ведомстве.

Необходимо также отметить, что следственным отделом по городу Алапаевск областного Следственного комитета возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность), в рамках которого будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц вышеуказанного детского дома на предмет ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.