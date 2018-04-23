У россиян началась шестидневная рабочая неделя

Россияне на этой неделе будут работать шесть дней вместо пяти, напомнили в Роструде.

В воскресенье, 29 апреля, наступят четырехдневные выходные в связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда.

В ведомстве уточнили, что выходной переносится с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля. Благодаря переносу, майские выходные продлятся с 29 апреля по 2 мая, передает ТАСС.

Выходной в среду, 2 мая, получается за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января 2018 года, который приходился на воскресенье.

Согласно Трудовому кодексу, рабочий день в субботу, 28 апреля, который предшествует выходному, должен быть короче на один час.

Как сообщалось ранее, во время празднования Дня Победы 9 мая (выпадает на среду) никаких переносов не будет.