В Нижегородской области горел Богородский кожевенный завод

В Нижегородской области потушили пожар на заводе.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, сегодня утром поступил сигнал о пожаре в двухэтажном кирпичном здании АО "Богородский кожевенный завод им. А.Ю. Юргенса". На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение кровли. Из здания были эвакуированы 153 человека.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 52 человека и 20 единиц техники. Принятыми мерами в 10 часов 45 минут пожар был локализован на площади 1000 кв.м. Жертв и пострадавших нет.

Причина возгорания сейчас устанавливается. Также проведен забор воздуха на предмет превышения вредных веществ.