"Гости саммитов приедут и уедут, а нам здесь жить". Дубровский потребовал навести чистоту в Челябинске

Губернатору Борису Дубровскому доложили о ходе строительства общественно-делового центра и подготовке городской инфраструктуры к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Мы должны прививать культуру населению, чтобы жизнь в чистом Челябинске стала привычкой. Помимо нарядного центра, должны быть выработанные требования к благоустройству въездов в Челябинск. Ведь с них возникает первое впечатление от города. У каждого гаражного кооператива, мастерской есть хозяин. Как говорится, бремя собственности лежит на собственнике. Найдите владельцев, их нужно призвать навести порядок вблизи закрепленных за ними территорий. Говорите с людьми, требуйте от бизнеса – пусть подключаются к наведению чистоты. Но это должна быть не разовая акция: гости саммитов приедут и уедут, а нам здесь жить. Найдите решение, как это сделать", - потребовал губернатор.

Дирекция по подготовке к саммитам предложила внести в ЗСО инициативу многократного увеличения штрафов за нарушение правил благоустройства.

В рамках подготовки города, необходимо привести в надлежащий вид 306 многоквартирных домов, которые находятся на гостевых маршрутах Челябинска. Как сообщил гендиректор регоператора капремонта области Вадим Борисов, по каждому из домов будет составлен проект реконструкции, их внешний облик будет единообразным. Губернатор поручил разработать проекты к июню текущего года.