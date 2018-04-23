В Екатеринбурге поймали телефонных мошенников, которые познакомились в колонии

Сотрудники полиции задержали трех жителей Екатеринбурга, которые подозреваются в совершении серии телефонных афер с использованием банковских карт и банкоматов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России по Свердловской области, предполагаемые мошенники до суда будут находится под арестом.

"Криминальное трио мужчин 1989, 1988 и 1991 годов рождения совершило, по предварительным данным, порядка двадцати махинаций, в результате которых людям причинен ущерб на сумму свыше 300 тыс. рублей. На самом деле жертв значительно больше, точное их количество сыщикам еще только предстоит установить", - прокомментировал ситуацию глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По его данным, мошенники действовали с декабря 2017 по март 2018 года.

Подозреваемые рассылали на сотовые телефоны абонентов, проживающих за пределами Свердловской области, смс от имени службы поддержки клиентов одного из банков. В сообщении говорилось о том, что со счета граждан будут списаны деньги на сумму 16 тыс. рублей. Для получения дополнительной информации людям предлагалось позвонить по телефону, указанному в сообщении. Встревоженные граждане перезванивали, после чего злоумышленники говорили им о том, что с их банковского счета будет произведен платеж за приобретение товара в интернет-магазине или осуществлен денежный перевод. Для отмены этой операции предлагалось пройти к ближайшему банкомату и выполнить несколько несложных действий.

Доверчивые граждане делали все по инструкции – переводили с банковских карт деньги на счета подозреваемых.

Стоит отметить, что все трое подозреваемых ранее уже отбывали наказание в колонии за кражи, грабежи, разбои и мошенничество. Они познакомились в исправительной колонии Курганской области, где и придумали схему обмана граждан.

"Задержали фигурантов по местам жительства. В ходе проведенных в жилищах обысков оперативники обнаружили и изъяли более 100 сим-карт различных операторов сотовой связи и 12 сотовых телефонов", - отметил полковник Горелых.

Предполагаемые преступники до суда будут находится под арестом. Расследование уголовного дела продолжается.