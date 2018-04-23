Порошенко соврал, что начата процедура предоставления УПЦ автокефалии. Подробности ответа Константинополя

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Константинополь "начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви". Об этом он написал в Facebook. Однако решение Священного Синода Константинопольского Патриархата (КП) говорит об обратном, передает корреспондент Накануне.RU.

22 апреля на сайте КП появилось коммюнике, в котором говорится, что прошение украинских "церковных и гражданских представителей" о предоставлении автокефалии рассмотрено, и решено "тесно общаться и координировать отношения с сестринскими православными церквями по этому вопросу".

Пресс-служба раскольников из самозваного киевского "патриархата" заявила, что "Синод еще раз подтвердил, что исключительно Константинопольский Патриархат является Церковью-Матерью для Украины". Там также довольны тем, что КП не употребил слово "раскол".

Однако КП заявил о себе как о Матери-Церкви в контексте крещения из Константинополя. Также в заявлении КП говорится о координинации с православными (ортодоксальными) церквями, а в греческом языке ортодоксальность является почти синонимом каноничности. Кроме того, КП подчеркнул, что "заботится о сохранении всеправославного единства". Все это говорит о том, что КП не будет предпринимать никаких односторонних действий.

Глава отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич считает, что КП дипломатично отверг прошение киевских властей. Он обращает внимание, что в греческом оригинале КП решил "иметь близкое общение с другими православными церквами с целью сообщения (им об этом) и согласования (с ними этого вопроса)".

"Это означает, что КП, который является ответственным за общеправославное единство, 1. Не сделает ничего такого, что бы этому единству помешало, 2. Должен согласовать вопрос украинской автокефалии со всеми поместными православными церквями. Таким образом, верующие УПЦ могут быть спокойны", - написал протоиерей.

Источник, близкий к КП, сообщил РИА Новости, что, поскольку вопрос будет обсуждаться с участием РПЦ, автокефалии УПЦ не будет.

В украинском "Оппозиционном блоке", который голосовал против обращения к КП, заявили, что "власть снова лжет... и сознательно искажает позицию и решения Священного Синода".

Отметим, что КП, который носит название Вселенского, не имеет главенства над другими церквями и обладает только "первенством чести", что вызвано историческими событиями времен падения Западной Римской империи. Поэтому апелляции Киева к этому статусу КП не имеют никакого смысла. Там не имеют полномочий в одностороннем порядке решать вопросы об актокефалии на канонической территории РПЦ. То есть КП поступил в соответствии с канонами Церкви и по сути отверг прошение Киева.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 19 апреля Верховная рада поддержала обращение к Константинополю о создании "единой украинской церкви", которое представил Петр Порошенко.