Индия вышла из проекта по созданию истребителя пятого поколения

Индия вышла из совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

Индийская сторона уже уведомила об этом российскую сторону, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Janes.

Причиной сворачивания 11-летней программы ВВС Индии называют непреодолимые расхождения в технологических и финансовых вопросах.

Индийские военные считают, что создаваемый российский истребитель не отвечает заявленным требованиям скрытности. Также индийская сторона полагает, что боевая авионика, радары и датчики российской разработки не соответствуют стандартам боевого самолета пятого поколения.

Однако в перспективе индийская сторона допускает пересмотр соглашения по FGFA, а также не исключает покупку готовых Су-57 в случае, если Россия удовлетворит требования Индии.

Россия и Индия согласовали детали производства истребителя пятого поколения в сентябре 2016 года. С российской стороны разработчиком экспортной версии российского истребителя пятого поколения выступает ОКБ имени Сухого, а с индийской – компания Hindustan Aeronautics Ltd. Сообщалось, что Индия готова инвестировать в проект четыре млрд долларов, чтобы разработать версию истребителя по заданным характеристикам. В рамках соглашения планируется выпустить 100 самолетов.

Ранее сообщалось, что Индия согласится на дальнейшую работу только в том случае, если Москва полностью передаст технологии специалистам из Дели.