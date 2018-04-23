Лотерейные билеты в Свердловской области стали покупать в два раза больше

Свердловские почтовики подвели итоги продаж лотерейных билетов за первый квартал 2018 года. Объемы реализации лотерейных билетов через отделения Почты России в Свердловской области выросли в два раза по сравнению с предыдущим годом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе отделения.

Наибольший интерес жители области проявляют к тиражным лотереям. Самыми азартными стали жители Асбеста, Екатеринбурга и Первоуральска. Они чаще других приобретают билеты в почтовых отделениях.

С начала 2018 года уже два жителя Свердловской области стали миллионерами, купив лотерейные билеты в отделениях Почты России.

"Интерес к лотереям стабильно растет. По данным статистики государственных лотерей в целом количество проданных лотерейных билетов в почтовых отделениях в 2017 году увеличилось по сравнению с 2016 годом на 53%. Жители Свердловской области в прошлом году дважды становились обладателями выигрыша в 1 млн руб. Сегодня приобрести билеты Всероссийских государственных тиражных и бестиражных лотерей в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране", - пояснили в ФГУП "Почта России"