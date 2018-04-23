В АО "Транснефть – Сибирь" состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция

В АО "Транснефть – Сибирь" состоялась отчетно-выборная конференция объединенной первичной профсоюзной организации. Мероприятие проходило 20 апреля 2018 года в г. Тюмени, в нем приняли участие 74 делегата от профсоюзных организаций филиалов, а также руководители подразделений и начальники отделов аппарата управления акционерного общества.

В рамках повестки дня обсуждались итоги производственной деятельности АО "Транснефть – Сибирь" в 2016-2017 годах, итоги работы объединенной профсоюзной организации общества в период с 2013-го по 2017 год. Также состоялись выборы председателя объединенной профсоюзной организации.

Об итогах производственной деятельности АО "Транснефть – Сибирь" за предыдущие два года рассказал генеральный директор предприятия Виктор Бронников. В своем выступлении он особо отметил повышение надежности объектов линейной части и нефтеперекачивающих станций. Так, ежегодно производится замена свыше 100 км участков трассы магистральных нефтепроводов, ведутся работы по снижению эксплуатационных затрат за счет оптимизации работы оборудования. В рамках модернизации ведутся работы по расширению производственных мощностей Тюменского ремонтно-механического завода – станочный парк завода в 2017 году пополнился 10 современными станками с числовым программным управлением, в этом году будет поставлено еще несколько аналогичных станков.

В филиалах ведется непрерывная работа по улучшению условий труда. В частности, в прошлом году отремонтировано и укомплектовано новым оборудованием 10 столовых, в 2018 году данная работа продолжается. На нефтеперекачивающих станциях ведется ремонт временных жилых комплексов, которые оснащаются всем необходимым для комфортного проживания.

О работе объединенной профсоюзной организации доложил ее председатель Евгений Кирьянов. В настоящее время членами профсоюза АО "Транснефть – Сибирь" являются более 7590 человек, что составляет почти 75% от общей численности трудового коллектива. В числе приоритетов работы профсоюза – развитие массового спорта среди работников и членов их семей, организация детского отдыха, контроль за исполнением Коллективного договора в части предоставления социальных льгот и гарантий.

По итогам конференции работа объединенной первичной профсоюзной организации АО "Транснефть – Сибирь" признана удовлетворительной, Евгений Кирьянов единогласно переизбран ее председателем.