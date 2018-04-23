На довыборах в гордуму Шадринска победила кандидат от "ЕР"

На довыборах депутата Шадринской городской думы победила кандидат от "Единой России", начальник отдела продаж ООО "Айсберг" Виктория Семенова. За ее кандидатуру проголосовали 174 человека.
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На втором месте "эсер", заместитель председателя правления областной общественной организации "Ассоциация родителей детей-инвалидов "Надежда" Александр Бухаров, он набрал 62 голоса. 44 голоса получил самовыдвиженец, врач травматолог-ортопед ГБУ "Шадринская больница скорой медицинской помощи" Сергей Белоусов.
Отметим, что довыборы в гордуму прошли 22 апреля.
Напомним, место в городском парламенте стало вакантно после сложения полномочий депутата Светланы Закировой в июле прошлого года.