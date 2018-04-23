На довыборах в гордуму Шадринска победила кандидат от "ЕР"

На довыборах депутата Шадринской городской думы победила кандидат от "Единой России", начальник отдела продаж ООО "Айсберг" Виктория Семенова. За ее кандидатуру проголосовали 174 человека.

На втором месте "эсер", заместитель председателя правления областной общественной организации "Ассоциация родителей детей-инвалидов "Надежда" Александр Бухаров, он набрал 62 голоса. 44 голоса получил самовыдвиженец, врач травматолог-ортопед ГБУ "Шадринская больница скорой медицинской помощи" Сергей Белоусов.

Отметим, что довыборы в гордуму прошли 22 апреля.

Напомним, место в городском парламенте стало вакантно после сложения полномочий депутата Светланы Закировой в июле прошлого года.