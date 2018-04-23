В Югре рабочий пострадал от удара током

Теперь восстановить полную картину случившегося предстоит следователям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Трагедия произошла 13 апреля. Электрик после получения травмы госпитализирован в ожоговое отделение больницы Сургута.

Рабочий одного из предприятий Сургутского района получил удар током, передает корреспондент Накануне.RU .

23.04.2018 12:00 Мск | Сургут | Михаил Лукашкин

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