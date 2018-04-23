В Подмосковье возбуждено дело о растрате военного имущества в особо крупном размере

В Подмосковье возбуждено уголовное дело о растрате военного имущества.

Военная прокуратура Наро-Фоминского гарнизона в ходе проверки установила, что в течение года начальник службы горючего и смазочных материалов одной из подмосковных воинских частей незаконно присвоил почти 34 тыс. литров вверенного ему по службе дизельного топлива, которое в дальнейшем сбыл коммерческой организации. Причиненный государству ущерб превысил 1 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в Московской городской военной прокуратуре, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере). Сейчас проводится расследование.