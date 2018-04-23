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экономика  |  комментариев: 3
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
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от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 1
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23.04.2018 11:58 Мск (13:58 Екб)
происшествия | Центральный ФО
В Подмосковье возбуждено дело о растрате военного имущества в особо крупном размере
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Подмосковье возбуждено уголовное дело о растрате военного имущества.

Военная прокуратура Наро-Фоминского гарнизона в ходе проверки установила, что в течение года начальник службы горючего и смазочных материалов одной из подмосковных воинских частей незаконно присвоил почти 34 тыс. литров вверенного ему по службе дизельного топлива, которое в дальнейшем сбыл коммерческой организации. Причиненный государству ущерб превысил 1 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в Московской городской военной прокуратуре, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере). Сейчас проводится расследование.

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23.04.2018 11:58 Мск | Московская область | информационная служба Накануне.RU
13:58 Екб


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В Подмосковье возбуждено дело о растрате военного имущества в особо крупном размере
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