Врио Новосибирской области Травников объявил об участии в выборах главы региона

Врио главы Новосибирской области Андрей Травников 23 апреля во время визита на Новосибирский авиационный завод имени Чкалова объявил о том, что будет участвовать в досрочных выборах главы региона. Как сообщает ТАСС, Травников заявил, что не хотел слишком рано оглашать свое решение, чтобы не начинать "большую кампанию".

"Если честно, решение давно принято. Я уходил в последнее время от вопроса, который мне задавали журналисты, потому что понимаю, что ответ начнет большую кампанию, но в этом коллективе уклоняться от ответа я не могу. Поэтому прямо скажу, что, безусловно, я намерен участвовать в выборах губернатора Новосибирской области в сентябре, и я намерен работать здесь долго", – цитирует агентство врио главы Новосибирской области.

Между тем выборы в регионе пройдут в сентябре этого года и будут досрочным, поскольку осенью 2017 года бывший губернатор Владимир Городецкий подал в отставку до окончания срока своих полномочий.

Отметим, что ранее о своем участии в выборах заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, а соратник КПРФ по выборам в президента лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов призвал его объявить в регионе праймериз для определения кандидатуры на выборах губернатора.

Отметим, что на прошедших в марте 2018 года выборах президента кандидат от коалиции патриотов и коммунистов Павел Грудинин сумел получить по Новосибирской области поддержку 16,39% избирателей. На некоторых участках в местном Академгородке Грудинин сумел получить 20-24%, а на участке в Новосибирском государственном университете - 26,9%. В Северном районе Новосибирской области Грудинин сумел и вовсе выиграть у Владимира Путина, получив 48,8% против 43,7% у действующего президента.