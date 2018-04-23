Сотрудник следственного изолятора в Химках найден мертвым возле подъезда дома

В подмосковных Химках возле подъезда дома обнаружено тело сотрудника следственного изолятора, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Московской области.

"В ночь с 22 на 23 апреля 2018 года возле подъезда дома, расположенного в г.о. Химки обнаружено тело 46-летнего сотрудника ИВС УМВД России по г.о. Химки с ссадинами на лбу и подбородке, а также кровоподтеками на шее", - говорится в сообщении.

По одной из версий следователей, смерть мужчины наступила от удушения, либо от удара об асфальт в результате падения. Точную причину смерти установят с помощью судебно-медицинской экспертизы.

"В настоящее время на причастность к совершенному преступлению проверяется официальный муж женщины, с которой потерпевший сожительствовал. По итогам допросов и получения результатов экспертиз будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в ведомстве.