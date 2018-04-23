СМИ: Обсуждается назначение внука Зюганова на пост бизнес-омбудсмена Москвы

Власти Москвы обсуждают назначение Леонида Зюганова - внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова - на пост бизнес-омбудсмена столицы. Об сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к московскому парламенту.

Сам Леонид Зюганов подтвердил, что переговоры были, но отметил, что "никаких серьезных договоренностей" пока нет. По словам коммуниста, предложение занять пост связано с тем, что он возглавляет комиссию по науке и промышленности в Мосгордуме.

По законам Москвы, бизнес-омбудсмен назначается мэром столицы сроком на пять лет. При этом кандидату должно быть не менее 30 лет. Этого возраста внук лидера КПРФ достигнет в июне 2018 года. Отмечается, что само назначение может состояться в 2019 году.

За смену уполномоченного, но на предпринимателя, выступает и федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он напомнил "Ъ", что нынешний городской омбудсмен Михаил Вышегородцев "был согласован как политик", представлявший Михаила Прохорова и его партию "Гражданская платформа".

"Вышегородцев был политической фигурой, потому что был предложен Прохоровым и "Гражданской платформой". Он был согласован как политик, представитель политической партии, мы тогда только начинали нашу деятельность как институт, согласились с этим, второй раз соглашаться не будем", - заявил Титов. Если будет предложен Леонид Зюганов - это "больше политический размен", отметил он, но подчеркнул, что о таких кандидатах пока не слышал.

Напомним, Леонид Зюганов в январе был назначен замруководителя фракции КПРФ в Московской городской Думе.