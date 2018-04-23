В Зауралье нашли тело мальчика, утонувшего в ноябре прошлого года

В Курганской области обнаружено тело 13-летнего мальчика, утонувшего в реке Исеть в ноябре прошлого года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело ребенка обнаружил егерь утром 21 апреля в основном русле реки Исеть.

"На место выезжала следственного-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия и тела мальчика признаков, указывающих на насильственный характер его смерти не установлено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - рассказали в СК.

Мальчик утонул в ноябре прошлого года в селе Верхозино, пытаясь спасти провалившуюся под лед собаку. Были организованы поиски, в которых были задействованы водолазная группа областной поисково-спасательной службы, сотрудники УМВД России по Курганской области, волонтеры и родственники мальчика. Однако, тогда поиски ребенка результатов не дали.