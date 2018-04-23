В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о контрабанде крупной партии янтаря

В Екатеринбурге вынесен обвинительный приговор по делу о контрабанде янтаря в особо крупном размере.

В августе 2017 года сотрудниками Уральской оперативной таможни в международном терминале аэропорта Кольцово при попытке контрабанды янтаря были задержаны четверо граждан, которые намеревались вылететь в Китай. Они проследовали с багажом через "зеленый сектор", заявив тем самым об отсутствии запрещенных к вывозу товаров либо товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Однако в чемодане оперативники обнаружили более 55 килограммов природного янтаря различных фракций, а также изделия из него общей стоимостью 9 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, в отношении иностранных граждан и одного гражданина России было возбуждено два уголовных дела по статье 226.1 УК РФ. Суд признал мужчин виновными в совершении преступления.

Гражданин России приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Иностранные граждане освобождены от наказания в связи с зачетом срока содержания под стражей. Кроме того, суд постановил депортировать иностранцев, въезд на территорию России им запрещен.