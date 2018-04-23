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Страсти по "Русалу". Ключевой вопрос – делаем самолёты или пивные банки? Российское руководство рассматривает варианты помощи отрасли с тем, чтобы не допустить сокращения рабочих мест. Готового сценария пока нет, но не исключается даже возможность национализации. Насколько нынешние проблемы "Русала" связаны с санкциями, поможет ли переориентация экспорта на китайский рынок и возможна ли национализация компании?
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экономика  |  комментариев: 3
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 1
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Новости
23.04.2018 11:06 Мск (13:06 Екб)
политика | В России
Лимонов: Я лично отношусь к ЕСПЧ с отвращением
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Эдуард Лимонов (2016) | Фото: antimaidan.ru

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобы активистов незарегистрированной партии "Другая Россия", чтобы выглядеть "справедливой организацией", считает ее лидер, писатель Эдуард Лимонов. Он также отметил, что в ЕСПЧ уже 15 лет лежит жалоба на ликвидацию НБП Минюстом РФ (Национал-большевистская партия, запрещенная в России, - прим. Накануне.RU), в то время как жалоба политика Владимира Рыжкова на ликвидацию его "Республиканской партии" была удовлетворена этим судом "фактически немедленно.

"То, что нацболы получат по 12,5 тысяч евро за несправедливые решения российского суда, это хорошо для нацболов. Они как правило, люди небогатые. Я лично отношусь к ЕСПЧ с отвращением. Это организация политически ангажирована на стороне Запада и либеральной идеологии. Около 15 лет ЕСПЧ не удосужилась принять решение по жалобам на ликвидацию и запрет НБП. В то время как подобная жалоба партии Владимира Рыжкова была удовлетворена в пользу этой партии фактически немедленно. Утверждаю, что ЕСПЧ удовлетворила жалобы нацболов исключительно из желания пропагандировать имидж ЕСПЧ как якобы справедливой организации", - прокомментировал Лимонов.

Напомним, что накануне Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил суммарно 300 тыс. евро 24 членам запрещенной в России Национал-большевистской партии, осужденным за акцию протеста в Администрации президента. Как передает корреспондент Накануне.RU, суд признал нарушение Россией ст. 6 (право на справедливый суд), ст. 10 (свобода выражения мнения) и ст. 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции по правам человека.

В декабре 2004 г. 39 нацболов забаррикадировались в одном из кабинетов приемной Администрации президента, повесив на окно флаги партии и лозунг "Путин, уйди сам!". Около здания они разбросали листовки с 10 претензиями к президенту и требованием его отставки. Нацболы требовали встречи с президентом, а также с замруководителя его администрации Владиславом Сурковым и советником президента по экономическим вопросам Андреем Илларионовым. Через 1,5 часа они были задержаны.

Участникам акции предъявили обвинения в попытке насильственного захвата власти, порче госимущества и вандализме, но позже переквалифицировали обвинение на участие в массовых беспорядках. Суд в декабре 2005 г. приговорил большинство нацболов к 1,5–3 годам условно, но восемь человек получили реальные сроки.

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23.04.2018 11:06 Мск | Ростислав Журавлёв
13:06 Екб


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Лимонов: Я лично отношусь к ЕСПЧ с отвращением
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