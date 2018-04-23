Лимонов: Я лично отношусь к ЕСПЧ с отвращением

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобы активистов незарегистрированной партии "Другая Россия", чтобы выглядеть "справедливой организацией", считает ее лидер, писатель Эдуард Лимонов. Он также отметил, что в ЕСПЧ уже 15 лет лежит жалоба на ликвидацию НБП Минюстом РФ (Национал-большевистская партия, запрещенная в России, - прим. Накануне.RU), в то время как жалоба политика Владимира Рыжкова на ликвидацию его "Республиканской партии" была удовлетворена этим судом "фактически немедленно.

"То, что нацболы получат по 12,5 тысяч евро за несправедливые решения российского суда, это хорошо для нацболов. Они как правило, люди небогатые. Я лично отношусь к ЕСПЧ с отвращением. Это организация политически ангажирована на стороне Запада и либеральной идеологии. Около 15 лет ЕСПЧ не удосужилась принять решение по жалобам на ликвидацию и запрет НБП. В то время как подобная жалоба партии Владимира Рыжкова была удовлетворена в пользу этой партии фактически немедленно. Утверждаю, что ЕСПЧ удовлетворила жалобы нацболов исключительно из желания пропагандировать имидж ЕСПЧ как якобы справедливой организации", - прокомментировал Лимонов.

Напомним, что накануне Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил суммарно 300 тыс. евро 24 членам запрещенной в России Национал-большевистской партии, осужденным за акцию протеста в Администрации президента. Как передает корреспондент Накануне.RU, суд признал нарушение Россией ст. 6 (право на справедливый суд), ст. 10 (свобода выражения мнения) и ст. 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции по правам человека.

В декабре 2004 г. 39 нацболов забаррикадировались в одном из кабинетов приемной Администрации президента, повесив на окно флаги партии и лозунг "Путин, уйди сам!". Около здания они разбросали листовки с 10 претензиями к президенту и требованием его отставки. Нацболы требовали встречи с президентом, а также с замруководителя его администрации Владиславом Сурковым и советником президента по экономическим вопросам Андреем Илларионовым. Через 1,5 часа они были задержаны.

Участникам акции предъявили обвинения в попытке насильственного захвата власти, порче госимущества и вандализме, но позже переквалифицировали обвинение на участие в массовых беспорядках. Суд в декабре 2005 г. приговорил большинство нацболов к 1,5–3 годам условно, но восемь человек получили реальные сроки.