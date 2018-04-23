Губернатор Ульяновской области учредил премию имени Владимира Ленина

Глава Ульяновской области Сергей Морозов учредил премию имени Владимира Ленина, соответствующий указ подписан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

"В Советском Союзе Ленинская премия была одной из высших форм поощрения граждан, добившихся наиболее выдающихся достижений. Она вручалась за наиболее крупные прорывные достижения, кардинальным образом влияющие не только на отечественное, но и на мировое развитие. Региональная премия станет важным элементом продвижения и популяризации достижений нашего края, наших талантливых земляков. Я уверен, что и в наше время есть свершения и люди, достойные больших наград", - сказал глава региона.

Губернаторская премия имени Ленина будет являться признанием заслуг перед Ульяновской областью.

Отмечается, что награда будет присуждаться с 2020 года раз в 5 лет как одному лауреату, так и коллективу "за выдающийся вклад в исследования в области гуманитарных и общественных наук или за творческие достижения в литературе и сфере искусств, реализованных на территории Ульяновской области, способствующие прорывному социально-экономическому развитию региона".

Церемонии награждения будут проходить 22 апреля, в день рождения Владимира Ленина. Размер премии составит 1 млн рублей.