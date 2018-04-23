В Югре объявлен пожароопасный период

С сегодняшнего дня в Югре объявлен пожароопасный сезон. Приказ выпустил департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа, сообщили Накануне.RU в пресс-центре правительства Югры.

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Сформирован состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров в 2018 г. В него вошли представители департамента недропользования и природных ресурсов Югры, базы авиационной и наземной охраны лесов, департамента гражданской защиты, ГУ МЧС и других ведомств. Руководителем оперативного штаба назначен первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Евгений Платонов.

Кроме того, в регионе утверждён единый план проведения мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону, и план тушения лесных пожаров.

В этом году пожароопасный сезон начался на две недели раньше, чем в 2017-ом.